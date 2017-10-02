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Tolgay Arslan: Milli maç nedeniyle lige verilen arada buraya geldim

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, memleketi Çorum’a geldi.

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Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunana başarılı orta saha, "Şampiyonlar Ligi'nde iki de iki yaptık. Zor maçlar oldu. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi. 

Babası Erhan Arslan ile birlikte Çorum’a gelen siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan, yakını olan Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal’ı da ziyaret etti. Çorum’u özlediğini ve yoğunluktan dolayı memleketine gelemediğini dile getiren Arslan, “Buradaki akrabalarımı özlemiştim. Milli maç nedeniyle lige verilen arada buraya geldim” dedi.

Basın mensuplarının Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıyı sorması üzerine Arslan, şunları söyledi: 

“Şampiyonlar Ligi'nde iki de iki yaptık. Zor maçlar oldu. Hedefimiz gruptan çıkmak. Önümüzde iki hafta sonra Monaco maçı var. Oradan iyi bir sonuçla dönersek gruptan çıkacağımızı düşünüyorum”

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