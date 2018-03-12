Tolgay Arslan piyasa değerinin 30 katı oldu!
Beşiktaş'ın son haftalardaki başarısında önemli pay sahibi olan Tolgay Arslan piyasa değerini yaklaşık 30 kat artırdı.
2015 yılında Hamburg'tan 450 bin euroya transfer edilen Tolgay Arslan, sürekli olarak değerini artırdı.
Son olarak 1-0 kazanılan G.Birliği maçında harika bir asist yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anki değeri 15 milyon euroyu buldu. Yani piyasa değerini yaklaşık olarak 30'a katladı. Sezon sonunda onun için gelmesi muhtemel tekliflerde 15 milyon euronun altındaki bir rakam kabul edilmeyecek.
(Akşam)
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