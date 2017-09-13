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Tolgay Arslan Porto maçının kadrosundan çıkarıldı!

Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle Porto maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle Porto maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş konuyla alakalı resmi siteden açıklama yaptı.
 
Beşiktaş yaptığı açıklamada;
 
Oyuncumuz Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle sağlık açısından riske edilmemek amacıyla bu akşam oynanacak Porto maçı kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuzun medikal tedavisine başlanmıştır.

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