Tolgay Arslan Porto maçının kadrosundan çıkarıldı!
Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle Porto maçının kadrosundan çıkarıldı.
Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle Porto maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş konuyla alakalı resmi siteden açıklama yaptı.
Beşiktaş yaptığı açıklamada;
Oyuncumuz Tolgay Arslan, dün gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle sağlık açısından riske edilmemek amacıyla bu akşam oynanacak Porto maçı kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuzun medikal tedavisine başlanmıştır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.