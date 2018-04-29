Tolgay Arslan: Şampiyonluk şansımız var ama çok az

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Lens maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz"

"Çok önemli bir maçtı ve kazanan çok büyük bir adım atacaktı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu akşam kaybettik ve durum artık elimizde değil. Yapacak bir şey yok."

TOLGAY ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI...

Tolgay Arslan maç sonu açıklamasında, "İlk önce üzgünüz. İstediğimiz sonucu alamadık. Maça fena başlamadık. Galatasaray ilk pozisyonda gole gitti. Pozisyonları değerlendiremedik. Şampiyonluk şansımız var ama çok az. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onları, sevdiklerimizi üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Son üç maçı almamız gerekiyor. Nerede olduğumuzu göreceğiz." ifadelerini kullandı.