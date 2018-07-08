Tolgay Arslan: Stuttgart seviyesinde bir takıma gitmeyeceğimi herkes bilir

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’la, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın ilgilendiği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlılar’la 4 yıllık kontrat yenilemesinin ardından çıkan iddialarla ilgili olarak suskunluğunu bozan 27 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili konuştu. Başarılı oyuncu, “Ligin sona ermesinin ardından soluğu Almanya’da aldım. Özel işlerime odaklandım ve bireysel çalışmalar da eklenince hiç boş vaktim yoktu. Bu süreç içerisinde menacerimle bile sadece bayramda 1 kez görüştüm. Bunun dışında temasım olmadı. Bir sürü takım yazılıyor benim için. Mesela Stuttgart... Bu seviyede bir takıma gitmeyeceğimi herkes bilir. Böyle bir teklif varsa bile menacerim bana söyleme gereği duymamıştır” ifadelerini kullandı.

‘Santrfora ihtiyaç var’

Geleceği ve hedefleriyle ilgili olarak da yorumda bulunan tecrübeli ön libero, “Beşiktaş’la kontrat yeniledim ve tek düşüncem Beşiktaş. Çok üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu önce kulübüm değerlendirmeye alır. Beşiktaş’ta 2 sezon şampiyonluk yaşadık. Geçen dönemi istemediğimiz yerde tamamladık. Yeni sezon öncesinde çok çalışıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ve olacağımıza da inanıyorum. Başka bir düşüncem de yok. Umarım iyi bir santrfor aramıza katılır. Benim gördüğüm takımın en çok buna ihtiyacı var” diye konuştu.

(Fanatik)