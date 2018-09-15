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Tolgay Arslan'dan galibiyet açıklaması

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmada Quaresma'nın yerine oyuna giren Tolgay, "Geçen hafta ufak bir sakatlık geçirmiştim, maçtan önce kendimi iyi hissediyordum. Sonradan oyuna girdim. Son bölümde eskisi gibi oynadık. 10 kişiye rağmen pozisyonlar aradık. Bu zeminde her şey kolay değil. Son bölümde eski Beşiktaş'ı hatırlattık. İnşallah zemin düzelir ve biz de eski futbolumuzu oynarız" dedi.
 
İstedikleri pas oyununu uzun süre yapamadıklarını söyleyen Tolgay Arslan, "Pas yapmak var, tehlikeli şekilde öne pas atmak var. Bizim için önemli olan pas ile adam eksiltmek. Onu son dönemde yapabildik ve galibiyeti de hak ettik" ifadelerini kullandı.

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