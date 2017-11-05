Tolgay Arslan'dan maç sonu açıklaması: Ben bir görev adamıyım

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

"İlk 15-20 dakika iyi değildik. %100 oynayamadık. Golden sonra daha iyi oynadık, 3 puanı hak ettik, çok pozisyona girdik"

"Sezon başlamadan önce 1 maç oynuyordum, 2 maç oynamıyordum, bu hocanın kararı. Her oyuncu oynayınca %100'e yaklaşıyor. Ben bir görev adamıyım, takım için savaşırım, elimden geleni yaparım"