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'Tolgay'ı isteyen 15 milyon euro vermeli'

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesini uzatmak için gün saydığı Tolgay Arslan'ın değerini belirledi.

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Sezon bittiğinden bu yana başta İtalyan ekipleri genç yıldızı takibe alırken, son olarak PSG'nin de Tolgay için siyah-beyazlılara bir teklif sunduğu iddia edildi. Fransız temsilcisinin Beşiktaş'a genç oyuncu için önce 6, ardından 7 milyon euro önerdiği; ancak Orman yönetiminin bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Tolgay için "Onu almak isteyen 15 milyon euro'yu gözden çıkarmalı" kararını aldığı ifade edildi. Tolgay üç sezonda toplam 72 resmi maça çıktı.
 
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