Akhisarspor: 0 Kayserispor: 0
Süper Lig'in 18.hafta açılış maçında Akhisarspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltirken, Sergen Yalçın'ın takımı ise puanını 13 yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Akhisar Belediyespor kendi evinde Kayserispor'la yenişemedi: 0-0.
İki takım da büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.
Bu sonuçla Ege temsilcisi puanını 21'e, Kayserispor ise 13'e yükseltti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio, Sissoko, Onur Ayık, Özer Hurmacı, Muğdat Çelik, Vaz Te
Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Kubilay Sönmez, Güray Vural, Umut Bulut
Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala (Kayserispor)
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