Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Akhisarspor: 0 Kayserispor: 0

Süper Lig'in 18.hafta açılış maçında Akhisarspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltirken, Sergen Yalçın'ın takımı ise puanını 13 yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Akhisar Belediyespor kendi evinde Kayserispor'la yenişemedi: 0-0.
 
İki takım da büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.  
 
Bu sonuçla Ege temsilcisi puanını 21'e, Kayserispor ise 13'e yükseltti.
 
Stat: Manisa 19 Mayıs
 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
 
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner  Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio, Sissoko, Onur Ayık, Özer Hurmacı, Muğdat Çelik,  Vaz Te
 
Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer,  Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Kubilay Sönmez, Güray Vural, Umut Bulut
 
Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala (Kayserispor)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz

Erdoğan: İstanbul'da 194 km raylı sistem var, 260 km raylı sistemi kazandırmayı planlıyoruz

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA