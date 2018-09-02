Tony Nwakaeme: Her gol birbirinden güzeldi

Trabzonspor'a Galatasaray karşısında 4-0'lık zaferine attığı 2 gollük katkı gösteren Tony Nwakaeme, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

Bütün goller güzeldi. Hepsi birbirinden daha güzeldi. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Trabzon'daki atmosferi geldiğimde görmüştüm. Sabırsızlanıyordum bu atmosferde maça çıkmak için. Olabildiğim en hızlı şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Onazi bu konuda çok yardımcı oluyor bana.