Topuk Yaylası'nın tapusunu verin

Fenerbahçe, tesis alanındaki yatırımlarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler şimdi de Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunu almak için harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım'ın, tesisin yoğun ilgi görmesinin ardından düğmeye bastığı öğrenildi. Araziyi 49 yıllığına kirayarak kamp merkezini inşa eden Fenerbahçe, devletle görüşmelerinde tapuyu da isteyecek.

Sarı-lacivertliler bu durumda yaylaya tamamen sahip olacak. Düzce'deki 150 dönümden büyük bir arazi üzerinde ve 2 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilen Fenerbahçe'nin tesislerinde Sarı-lacivertler'in yanı sıra başka takımlar da kamp yaparken, tatilciler de gelip konaklayabiliyor.