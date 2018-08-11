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Torino, Jason Denayer'i kadroya katmanın planlarını yapıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediğini açıkladığı Jason Denayer'e Serie A kulüplerinden Torino'nun talip olduğu öne sürüldü.

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Jason Denayer'e sürpriz talip! Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun, Jason Denayer'i transfer etmek için Manchester City ile temasa geçtiği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde; Torino'nun satın alma opsiyonlu kiralama için Manchester City'e tekliflerini ilettiği yazıldı. Manchester City'nin henzü bu transfer teklifine cevap vermediği bilgisi verildi.

Galatasaray'ın da kiralamak istediği Denayer için Manchester City, daha önce sadece bonservisiyle transferine 'Evet' diyeceği yönünde cevap vermişti. Ayrıca, City yetkilileri Denayer için 10 milyon Euro bonservis istemişti.

TUTTOSPORT: "TORINO, JUAN JESUS'U İSTİYOR"

Torino merkezli spor gazetesi TuttoSport ise Torino'nun stoper için Roma ile Juan Jesus'un transferi görüştüğünü yazdı. Roma'nın bu transfer için 10 milyon Euro bonservis istediği, Torino'nun bu rakamı aşağı indirmeye çalıştığı ifade edildi.

MUSTAFA CENGİZ: "YİNE KİRALAYABİLİRİZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Teknik kadronun talebi doğrultusunda gerekeni FFP içinde yapıyoruz. Şu anda mesele sadece mali değil. Biz ne yaptığımıza dikkat etmek durumundayız. Taraftar bize, teknik kadroya ve kendi ruhuna inansın. Taraftar bizim yanlışlara düşmeyeceğimize inanarak bu görevleri tebliğ etti. Biz oyuncu satmadan oyuncu alamayız. Denayer'i de geçen yıl gibi uygun koşullar içinde kiralayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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