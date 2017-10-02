Torino'da Belotti şoku!
Serie A ekiplerinden Torino’ya genç golcü Andrea Belotti’den kötü bir haber geldi. Yıldız oyuncu 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon lig ve kupada toplam 8 maçta 5 gol atan Belotti’nin yapılan kontroller sonrası sağ dizindeki problem sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Açıklamada bu sürenin tahmin edilebilir süre olduğu ifade edildi. İtalyan golcü, Torino’daki 3.sezonunu geçiriyor. Torino, ligde 7 haftada 12 puan topladı ve 6.sırada bulunuyor.
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