Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım'a çok sert sözler

Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'la ilgili sert yorumlarda bulundu. Erman Toroğlu Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı mağlubiyette sorumlu tutarken, sarı-lacivertlilerin patronunun açıklamalarını eleştirdi. A Spor'da Takım Oyunu'ndan Erman Toroğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili yaptığı açıklamalar...

ERMAN TOROĞLU: "AZİZ YILDIRIM, 'QUARESMA' DİYOR..."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı da eleştiren Erman Toroğlu, "Aziz Yıldırım başka takımın oyuncularına konuşuyor. Bu sözleri kendi takım oyuncularını etkiliyor. Quaresma, Mehmet Ekici, bunu izleyen topçusunun kafasında soru işaretleri oluşuyor. Fenerbahçe'ye 10 numara değil, başkan lazım. O gelseydi bu gelseydi, takımdaki oyuncular 'Biz neciyiz ya' derler." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, TRABZONSPOR SUÇLU..."

Aziz Yıldırım'ı eleştirilerine devam eden Erman Toroğlu, "Şunu alacağım diyor, bunu almayacağım diyor, Mehmet Ekici için şöyle diyor, Quaresma diyor. Ya senin futbolcun seni izliyor, bunlar dersen böyle olur. TFF suçlu, Terim suçlu, Beşiktaş, Galatasaray suçlu, Trabzonspor hep suçlu. Bu nasıl oluyor abi bana bir anlatsanıza. Artık yemiyor millet bunları, gargara yapıyor. Volkan'ın gündemini mi değiştirecek? Al yarın bir basın toplantısı daha yap" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: "SANA NE YA AZİZ YILDIRIM?"

Ayrıca Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım için "Sana ne ya Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan. Kendi kendini kündeye getirdin. Fenerbahçelielr bunu görüyor ama hangi Fenerbahçeliler? Ama dalkavuklar var, şakşakçılar var. Adanaspor'a Fatih Terim hoca yollamış, Adanaspor iyi yola giriyormuş. Sana ne?" dedi.