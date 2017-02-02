Tosic, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Dusko Tosic'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Beşiktaş, Sırp defans oyuncusu Duska Tosic'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Tosic'in sözleşmesinde iyileştirmeye de gideleceği öğrenildi.
Sırp futbolcu, daha önce ülke basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu. Tosic'in sözleşme imzaladığını eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından duyurdu.
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