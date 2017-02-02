Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tosic, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Dusko Tosic'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, Sırp defans oyuncusu Duska Tosic'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. 

Tosic'in sözleşmesinde iyileştirmeye de gideleceği öğrenildi.

Sırp futbolcu, daha önce ülke basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu. Tosic'in sözleşme imzaladığını eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Yunan çiftçilerden 200 traktörle protesto

Yunan çiftçilerden 200 traktörle protesto

Kuyudan at kurtarma operasyonu

Kuyudan at kurtarma operasyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA