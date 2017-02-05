Tosic kızardı, Fenerbahçe turladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Jeremain Lens'ın pasıyla Robin van Persie attı.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı müdahaleden sonra 41. dakikada kırmızı kart gördü ve Beşiktaş kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın kupa macerası ise sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ, KUPA 11'İNDEN VAZGEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu maçta riske girmedi ve ligde görevlendirdiği ideal kadroyu sahaya sürdü. Güneş, Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda şans verdiği ilk 11'i Fenerbahçe karşısında görevlendirdi.

Kupadaki grup maçlarında Tolga Zengin veya Utku Yuvakuran'ı kullanan Güneş, derbi mücadelesinde kaleyi Fabricio Agosto Ramirez'e verdi. Savunma dörtlüsünü yine Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, savunmanın önüne Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'u koydu. Beşiktaş'ta orta saha Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel'den oluşurken, forvette Cenk Tosun şans buldu.

Siyah-beyazlı takımda kupadaki son maçlarda görev alan Utku kadroda yer almazken, Tolga Zengin, Fabricio'nun yedeği olarak kenarda bekledi. Beşiktaş'ta Matej Mitrovic, Andreas Beck, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Necip Uysal ve Tolgay Arsaln da yedekler arasında yer aldı.

ADVOCAAT, KAYSERİ MAÇI 11'İNDEN 2 İSMİ ÇIKARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş derbisinde takımını iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Arena'da oynanan derbide Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a 4-1 kaybettikleri maçtan iki değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yerine Moussa Sow, Jose Fernandao'nun yerine ise Robin van Persie derbide 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsünde yine Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Marti Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'da oluştu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatan Advocaat, kanatları Jeremain Lens ile Sow'a emanet etti. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie oynadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Fernandao, Oleksandr Karavaiev, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Aatıf Chahechouhe şans bekledi.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldıktan 1.5 ay sonra affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de bu dört isim dışında teknik direktör Dick Advocaat'ın tercihi doğrultusunda Miroslav Stoch da kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'Yİ İLK KEZ KONUK ETTİ

Beşiktaş, kupadaki maçla Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ilk kez konuk etti. Lig maçında bir kez daha sarı-lacivertli takımla stadında karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, ilk yarının ilk derbisini rakibiyle Kadıköy'de karşılaşmıştı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi son olarak 3 Mart 2013'te konuk etmişti. Siyah-beyazlı takım, stadının yıkılmasından önceki son derbi maçta rakibini Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

STADYUM TAMAMEN DOLDU!

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kritik maçında Vodafone Arena tribünlerini tamamen doldurdu. Maç öncesinde stat çevresinde başlayan coşkularını siyah-beyazlılar, karşılaşmanın başlamasıyla takımlarına büyük destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Her iki takımın taraftarları, zaman zaman tezahüratlarla birbirlerine sataştı. Taraftarların küfürlü tezahüratları da dikkati çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca sezon başında Fenerahçe'den transfer edilen Gökhan Gönül'e büyük destek verdi. Taraftarlar, kadrolar anons edildiği sırada Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ile Gökhan Gönül'e yoğun alkışlarla özel ilgi gösterdi.

İLK DÜDÜK SONRASI SÜREKLİ FAUL DÜDÜĞÜ...

İlk dakikaları faullerle geçen derbi maçta Beşiktaş yüksek tempolu oyunu zorlarken, Fenerbahçe ise oyunun temposunu düşürüp kontraatak fırsatları aradı.

Orta sahada arka arkaya yapılan top kayıplarının ardından Robin van Persie'nin hızlı düşüncesi ve pasıyla Jeremain Lens, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzeltirken ayağından fazla açan Jeremain Lens, topu ortaya çevirdi ancak kaleci Fabri'ye faul yaptı.

Maçın ilk dakikaları tamamen gerginlik içerisinde geçti ve hakem Ali Palabıyık, iki takım oyuncularını sakinleştirmek için büyük bir çaba gösterdi.

TOPUN SAHİBİ BEŞİKTAŞ AMA POZİSYON YOK...

Beşiktaş, gerginliğin azaldığı anlarda kanatlardan gelerek ortada Talisca ve Cenk Tosun'u beslemeye çalıştı. Özellikle Anderson Talisca'nın kaleye şutları ve ceza sahası önündeki etkinlikleri Beşiktaş'ı gole daha yakın taraf yaptı. Fenerbahçe takımı ise derinde savunma kurdu, kademeleri kalabalık tuttu ve kontraatak fırsatları aradı. Ancak, Jeremain Lens, Alper Potuk ve Robin van Persie'nin 6. dakikadaki etkisiz oyunları nedeniyle pozisyon bulamadı.

Dakikalar geçtikçe tempo giderek daha fazla düşmeye ve orta sahada top kayıpları artmaya başladı. Beşiktaş'ın daha çok topa sahip olduğu ancak bunu Talisca'nın kafa vuruşu dışında pozisyona çeviremediği, Fenerbahçe'nin ise tamamen savunma odaklı oyunu maçta 0-0'ın bozulmasına mani oldu.

MAÇTA KIRILMA ANI: TOSIC'İN KIRMIZISI

Maçın kırılma anı 40. dakikada yaşandı. Robin van Persie ile Dusko Tosic arasındaki gerginlik, Robin van Persie'nin faulü sonrası zirve yaptı. Hakem Ali Palabıyık'ın faul düdüğü sonrası Tosic, Robin van Persie'ye kafasıyla bir müdahale yaptı ve Sırp oyuncu kırmızı kart gördü. Tosic, kırmızı kart sonrası sakinleştirilemedi ve sahadan güçlükle ayrıldı.

Devre sonuna kadar gerginlik adeta tavan yaparken, hakem Ali Palabıyık'ın düdüğü sonrası soyunma odası tüneli önünde ve tünel içerisinde gerginlik devam etti.

MOUSSA SOW'UN RÖVEŞATASI DİREKTE PATLADI

İkinci yarıya Fenerbahçe topa daha çok sahip olarak başladı. 49. dakikada Jeremain Lens'in pasında Moussa Sow'un röveşatası direkte patladı ve Fenerbahçe net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, bu pozisyonun ardından Anderson Talisca'yı oyundan alıp Matej Mitrovic'i oyuna sürdü.

İlk yarıya göre Fenerbahçe, daha dengeli bir oyun oynamaya başlarken, bunu pozisyona çevirmekte büyük güçlük yaşadı. 63. dakikada Jeremain Lens ile gole yaklaşan Fenerbahçe, Hollandalı oyuncunun final pasını atamaması nedeniyle olası bir gol pozisyonuna giremedi.

BEŞİKTAŞ RİSK ALDI, VAN PERSIE GOLÜ ATTI

Fenerbahçe'nin ataklarıyla geçen ikinci yarıda, Beşiktaş, 72. dakikada savunma güvenliğini ikinci plana alarak hücuma çıkınca sonucu gol oldu.

Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu rakip yarı alana taşıyan Alper Potuk sağ kanattan atağa destek veren Jeremain Lens'in önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jeremain Lens yerden ortasını arka direğe doğru yaptı. O noktaya hareketlenen Robin Van Persie ayağının içiyle topu boş kaleye gönderdi ve Fenerbahçe, 72. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Fenerbahçe golden sonra tekrar savunma güvenliğini ön plana aldı. Alper Potuk oyundan çıkarken yerine Ozan Tufan girdi ve Fenerbahçe daha kalabalık savunma yapmaya başladı.

Son dakikalarda Fenerbahçe, Jeremain Lens ve Ozan Tufan ile 2'inci gole yaklaştı ancak skoru değiştiremedi. Beşiktaş'ın son dakikalardaki baskısı da sonuç getirmedi ve Fenerbahçe, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı.