Tosic müjdeyi bizzat verdi!
Beşiktaş'a Gençlerbirliği'nden gelen ve siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu geçiren Dusko Tosic, sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Sırp basınına konuşan deneyimli futbolcu, "2020 yılına kadar Beşiktaş'tayım. Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü. İki taraf da bu durumdan memnun. Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.
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