Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tosic müjdeyi bizzat verdi!

Beşiktaş'a Gençlerbirliği'nden gelen ve siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu geçiren Dusko Tosic, sözleşmesini uzattığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sırp basınına konuşan deneyimli futbolcu, "2020 yılına kadar Beşiktaş'tayım. Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü. İki taraf da bu durumdan memnun. Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

STAR SPOR

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Ünlülerin küçüklükleri

Ünlülerin küçüklükleri

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA