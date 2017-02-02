Tosic müjdeyi bizzat verdi!

Sırp basınına konuşan deneyimli futbolcu, "2020 yılına kadar Beşiktaş'tayım. Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü. İki taraf da bu durumdan memnun. Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

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