Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Robin van Persie'ye küfür
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar geceye damga vururken, Tosic'in eşi Jelena Karleusa, twitter hesabından Van Persie'ye küfretti. Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, "Onun bacağını kırın" ifadesini de kullandı.
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