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Tosic Beşiktaş camiasından özür diledi

Dün akşam derbide kırmızı kart görerek oyundan atılan Dusko Tosic, Beşiktaş camiasından özür diledi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde tecrübeli savunma oyuncusu Tosic, Fenerbahçeli Robin Van Persie ile yaşadığı olaydan sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Tosic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, yaptığı hareketin kendisine yakışmadığını vurguladı. Robin Van Persie’nin kariyerine saygı duyduğunu söyleyen Sırp oyuncu, Van Persie’nin davranışlarının ve provakasyonunun kendisini şaşırttığını dile getirdi.
 
Dusko Tosic’in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
 
“Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugün kü davranışları ve sahadaki provakasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş.”

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