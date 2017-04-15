Tottenham Bournemouth'u da 4 golle geçti
Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Tottenham, kendi sahasında Bournemouth'u 4-0 yenerek lider Chelsea'yi takibini sürdürdü.
White Hart Lane Stadı'ndaki karşılaşmada Londra ekibinin gollerini 16'da Moussa Dembele, 19'da Heung-Min Son, 48'de Harry Kane ve 90'da Janssen attı.
Tottenham bu sonuçla puanını 71'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Skorer
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