Tottenham evinde Watford'u 4-0'la geçti
İngiltere Premier Ligi'nin 31. hafta maçında lig ikincisi Tottenham Hotspur sahasında Watford'u 4-0 mağlup etti.
White Hart Lane'de oynanan maçta Hotspur 33. dakikada Dele Alli, 39. dakikada Eric Dier ve Heung-Min Son'un 44 ve 55. dakikalarda attığı gollerle kolay geçti. Bu sonuçla Tottenham puanını 68'e yükselterek, 72 puanlı Chelsea'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Watford ise 37 puanda kaldı.
Skorer
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