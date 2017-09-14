Tottenham, Janssen için Fenerbahçe'den 35 milyon pound istedi

Fenerbahçe'nin transferin döneminin bitimine saatler kala Tottenham'dan transfer ettiği golcü Vincent Janssen ile ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Janssen için yapılan ilk teklifte Tottenham 35 milyon Pound (160 milyon TL) istediği ancak transferin son gününde kiralık vermeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, transferin son saatlerinde önce Chelsea’li Diego Costa için girişimde bulunmuş ancak anlaşma sağlanamayınca Vincent Janssen’i kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı forvet için ilk teklifini yaz aylarının başında yaptığı ortaya çıktı. Ancak ilk teklife Tottenham’ın yanıtı, “35 milyon Pound’a (160 milyon TL) satarız” olunca görüşmeler noktalandı.

İngiliz ekibi son olarak West Bromwich’in 25 milyon Pound’luk (114 milyon TL) teklifini kabul etti. Ancak Janssen, bu takıma gitmek istemedi. Son anda 23 yaşındaki oyuncu için bir girişim daha yapan Fenerbahçe böylece çok pahalı bir transferi ucuza bitirmiş oldu.