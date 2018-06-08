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Tottenham, Kane'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Tottenham, süperstarı Harry Kane ile 6 yıllık yeni kontrat imzaladı ve maaşını iki katına çıkardı. Kane, toplamda 102.3 milyon euro kazanacak.

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Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane ile 6 yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Harry Kane'in yıllık 15 milyon pound (17 milyon euro), toplamda ise 90 milyon pound (102.3 milyon euro) maaş alacağı öğrenildi. Harry Kane, tüm transfer iddialarına rağmen kendisini 2024'e kadar Tottenham'a bağlayan sözleşmeye imza atmış oldu.

Harry Kane, bir önceki kontratında Tottenham'dan 7.5 milyon pound kazanıyordu.

24 yaşındaki Kane, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 37 maçta 30 gol 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 7 gol 2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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