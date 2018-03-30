Tottenham, Vincent Janssen için Fenerbahçe'nin teklifini bekliyor

BU sezon ilk 11’in değişilmez ismi iken şanssız bir sakatlık yaşayarak 3 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen Vincent Janssen ile ilgili F.Bahçe’nin vereceği kararı Tottenham yetkilileri merakla bekliyor. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibinden Hollandalı golcüyü 1 yıllığına kiralamıştı. F.Bahçe’nin sözleşmesini bir sezon daha uzatmak istediği iddia edilen Janssen için İngiliz basınında,

“Tottenham’ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Janssen için Kanarya’dan gelecek teklif bekleniyor” haberleri yer aldı.

TARAFTAR DA İSTEMİYOR

Türkiye’deki Janssen haberlerini yakından takip eden Tottenham taraftarları, Hollandalı’nın dönüşüne soğuk bakıyor. Taraftarların bir kısmı, 23 yaşındaki forvetin bir sezon daha kiralanması yönünde görüş bildirirken, bazı taraftarlar da kalıcı olarak satılması ve para kazanılması yönünde yorumlar yapıyor.

F.BAHÇE’NİN yaz transfer döneminin son günü renklerine kattığı Janssen, 8 Aralık’ta sakatlandığı Bursaspor maçı da dahil 11 karşılaşmada görev yaptı. 10 maça 11’de başlayan Hollandalı, 755 dakikada 2 gol, 2 asistle oynadı.

(Akşam)