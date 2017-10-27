Tottenham'da Harry Kane'in yerine Cenk Tosun düşünülüyor

Crystal Palace'm transferin son günü 14 milyon Euro verdiği Tosun'u Tottenham da izlemeye almıştı. Yıldız forvetin durumunu yakından takip eden Ada ekibinin, Real Madrid'e gideceği konuşulan Harry Kane'i satıp Cenk Tosun'u almayı hedeflediği öğrenildi. Tottenham'm yanı sıra Everton'un da 26 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği ifade edilirken, ilk görüşmenin geçtiğimiz günlerde Almanya'da gerçekleştiği belirtildi.

'CENK'İN TERCİHİ İNGİLTERE'

Ingiliz ekiplerinin temsilcilerinin golcü oyuncunun Almanya'da yaşayan babası Şenol Tosun ile görüştüğü ortaya çıktı. Niyetlerinin ciddi olduğunu gösteren îngilizler'in devre arası için bu transferi düşündüklerini söyledikleri belirtildi. Baba Tosun'un ise Tottenham ve Everton'a, "Cenk'in kulübüyle sözleşmesi sürüyor. Bizim bir sıkıntımız yok. Kulüp "Git" derse gideriz, yoksa kalırız. Bu işi kulüp ile görüşmeniz gerek. Ancak Cenk'in tercihi İngiltere" dediği öğrenildi.

DORTMUND DA TAKİPTE

Ingiliz, İspanyol kulüplerinin yanı sıra Cenk'e talip olan takımlara Bundesliga'nm güçlü ekibi Borussia Dortmund da eklendi. Alman ekibinin bir süredir Siyah-Beyazlı yıldız takip ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kalan maçları izledikten sonra bu transfer için son kararını vereceği ifade edildi. Cenk Tosun'un Ingiliz ekipleri olmazsa Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

(Habertürk)