Tottenham'ın, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 14 milyon Pound önerdiği öne sürüldü

MİLLİ Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynadığı maçlarda menajerlerin yakın takibinde olan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın en ciddi alıcısının Tottenham kulübü olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham genç oyuncu için 14 milyon poundluk (80 milyon TL) bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yarınki derbide de Yusuf Yazıcı’yı Barça, M.City ve Dortmund gibi kulüplerin izleyeceği açıklanmıştı.

(Akşam)