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Tottenham-Real Madrid maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın yönetimi İspanyolları çıldırttı

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham-Real Madrid maçında yaşananlar İspanyolları adeta çıldırttı.

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İngiliz ekibi Tottenham, mücadelenin 27. dakikasında Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti fakat gol öncesi yaşananlar İspanyolları çileden çıkardı. Cüneyt Çakır ve yardımcıları manşetlere taşındı.

AS Gazetesi, gol öncesi iki Tottenham futbolcusunun bariz ofsayt pozisyonunda olduğunu manşetine taşırken; Cüneyt Çakır ve yardımcılarının pozisyonu atladığını ve maçın sonucuna etki ettiğini yazdı.

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo da pozisyonun ardından Çakır'ın yanına giderek bir şeyler söyledi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Tottenham gruptan çıkma adına çok önemli bir fırsat yakaladı.

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