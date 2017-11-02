Tottenham-Real Madrid maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın yönetimi İspanyolları çıldırttı
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham-Real Madrid maçında yaşananlar İspanyolları adeta çıldırttı.
İngiliz ekibi Tottenham, mücadelenin 27. dakikasında Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti fakat gol öncesi yaşananlar İspanyolları çileden çıkardı. Cüneyt Çakır ve yardımcıları manşetlere taşındı.
AS Gazetesi, gol öncesi iki Tottenham futbolcusunun bariz ofsayt pozisyonunda olduğunu manşetine taşırken; Cüneyt Çakır ve yardımcılarının pozisyonu atladığını ve maçın sonucuna etki ettiğini yazdı.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo da pozisyonun ardından Çakır'ın yanına giderek bir şeyler söyledi.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Tottenham gruptan çıkma adına çok önemli bir fırsat yakaladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.