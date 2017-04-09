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Totti ve Datome'den sonra Dybala da Suriyeli çocuk katliamına sessiz kalmadı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Dybala sosyal medya hesabından 'Her çocuk benim çocuğum' paylaşımına yer verdi.

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Arjantinli futbolcu Dybala, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Her çocuk benim çocuğum" yazılı bir tişört giydiği fotoğrafına yer verdi. Dybala, paylaşımına "Savaşı durdurun" notunu da ekledi.

Daha önce Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Roma'nın emektar futbolcusu Francesco Totti ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan skoreri Luigi Datome de Suriyeli çocuklar için sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaşmıştı.

 

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