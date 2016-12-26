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Trabzonspor maçında Volkan Şen de forma giyemeyecek

Skrtel, van Persie ve Hasan Ali gibi isimlerinden yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi.

  • DHA
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde meydana gelen sakatlıkların şokunu yaşıyor.
 
Sarı-Lacivertliler'de daha önce Hollandalı Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım sakatlığı,  Slovakyalı Skrtel ise sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanına götürülmemişti. Son olarajk Volkan Şen'den de kötü haber geldi.
 
Volkan Şen'in dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.

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