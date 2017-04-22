Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü! Direk stat çatısına devrildi

Trabzon'da şiddetli rüzgar nedeniyle Ahmet Suat Öz Yazıcı Stadı üzerinde bulunan havalimanı yaklaşma direklerinden bir tanesi devrildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stadyum seyirci izleme çatısına düşen direk, can kaybına ya da yaralanmaya neden olmazken maddi hasara yol açtı. Direğin düşme esnasında stadyumda, U13 Sürmene ile Trabzonspor karşılaşması oynanıyordu.

Maçın hakemi kısa bir süreliğine durdurduğu maçın kalan 6 dakikasını da oynatıp 90 dakikayı sonlandırdı. Maç sonrası olay yerine gelen havalimanı teknik ekibi incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Havalimanı Baş Müdür Yardımcısı Musa Sırtkaya, “Endişe edilecek herhangi bir durum yok, bu havalimanımıza yaklaşma ışıklarından bir tanesi kırıldı. Uçuş anlamında herhangi bir sıkıntı yoktur. Uçakların kalkma ve inişleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya Günü ipuçları nelerdir neden doodle oldu?

Dünya Günü ipuçları nelerdir neden doodle oldu?

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA