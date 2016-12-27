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Trabzon'da Fenerbahçe yenilgisinden sonra şok kavga

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Avni Aker'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Bordo Mavili kulüpte şok bir kavga yaşandı.

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Buna göre Trabzonspor takımı müsabakanın ardından stadyumu terk ederek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.Takım ve futbolcular tesislere gelirken bir Trabzonspor taraftarı bordo mavil kafileyi tesislere kadar takip etti.

Tesislerin kapısında takım otobüsünün önünü kesen taraftar, kapıda Teknik Direktör Ersun Yanal'a ''Ersun... Yeter... Çek git, Trabzon'dan git'' şeklinde bağırdı. Ardından hakaretler ve küfür eden bordo mavili taraftara Trabzonsporlu oyuncular tepki gösterdi.

Trabzonspor futbolcu kafilesinden Uğur Demirok taraftarla tartışmaya başladı ve ardından taraftara yumruk attı. Bunun üzerine Okay Yokuşlu da takım otobüsünden inerek kavgaya dahil oldu. İki futbolcunun darp girişimi, hakaret ve tehditlerine maruz kalan Trabzonspor taraftarı ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Çömlekçi'de bir otel sahibi olduğu belirlenen şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmezken, olay sonrası sosyal medyada bordo mavili futbolculara karşı tepki oluştu. (TrabzonAjans)

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