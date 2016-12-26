Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan ilk devrenin son maçını konuk ekip Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Jose Fernandao, 40. dakikada Moussa Sow ve 67. dakikada Jeremain Lens attı.

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, 27. dakikada kale çizgisinde topa elle müdahale ederek direkt kırmızı kart gördü ve penaltıya sebebiyet verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 31 puana yükselerek zirve yarışına devam etti. Sarı lacivertliler, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor ise 8. mağlubiyetini alarak 18 puanda kaldı.

Fenerbahçe, lige verilen aranın ardından Adanaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak. Trabzonspor ise Bursaspor'a konuk olacak.

ERSUN YANAL'DAN İLK 11'DE 3 FARKLI İSİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 15. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Zeki Yavru, Akakpo'nun, Durica da Mustafa Yumlu'nun yerine forma giyerek ilk 11'e döndü. Kart cezalısı Bero'nun yerine de Kolombiyalı futbolcu Castillo 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda, Güney Koreli oyuncu Suk 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansıyla beğeni kazanan genç oyuncu Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde oturdu.

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre zorunlu değişiklikler yaptı. Advocaat, cezalı olan Skrtel'in yerine Neustaedter, hasta olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persie'nin yerlerine ise Fernandao ile Sow'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda son olarak ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanının son 20 dakikalık bölümünde oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ilk 11'de kendine şans buldu. Fenerbahçe'de en son ligin 11. haftasında Galatasaray maçında 11'de görev yapan Neustaedter de Skrtel'in kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer aldı.

Brezilyalı oyuncu Fernandao da bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak teröre tepki gösterdi.

Taraftarlar, maraton tribününde, kırmızı-beyaz üzerinde Türk bayrağı ve Trabzonspor ambleminin bulunduğu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazan büyük pankart açtı. Maç öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

TRABZONSPOR ETKİLİ BAŞLADI...

MUSTAFA AKBAŞ'IN VURUŞU ÇATALDAN DÖNDÜ

Avni Aker'de oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf Trabzonspor oldu. İki takımın birbirini tarttığı ilk 5 dakikanın ardından Trabzonspor, Mustafa Akbaş ile gole çok çok yaklaştı. Sol kanattan kazanılan korneri Mehmet Ekici paslaşarak kullandı. Ardından Fabian Castillo'nun ceza alanına gönderdiği pasına hareketlenen Mustafa Akbaş'ın ön direkte bekletmeden yaptığı vuruşunda top, sol kale direğine çarparak üstten auta gitti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un baskılı ve istekli oyunu karşısında geride beklemeye başlarken, Trabzonspor çok adamla gelmeye devam etti. Trabzonspor'un 15 dakikalık baskısına karşın Fenerbahçe'nin ilk atağı 19. dakikada geldi ve Fernandao ceza sahası dışından bir şut çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

MAÇIN KIRILMA ANI: KIRMIZI, PENALTI VE GOL

Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde maçın en büyük kırılma anı yaşandı. 27. dakikada yaşanan pozisyonda, sağ kanattan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Josef De Souza'nın kafa vuruşunda Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde topa elle müdahale edince hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Erdoğan bu pozisyonda kırmızı kart gördü.

Topun başına gelen Jose Fernandao, 29. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR, DURAN TOPLARLA TEHLİKELİ OLDU

Trabzonspor, golün ardından oyun disiplininde kopma yaşadı. İlk dakikaların baskılı oyununu yakalayaman Trabzonspor, kendi sahasına çekilmeyi sürdüren Fenerbahçe karşısında duran toplarla tehlike yaratmayı sürdürdü. 36'da Mehmet Ekici ile kullanılan ve az farkla auta giden top, bu dakikalarda Trabzonspor'un gole en çok yaklaştığı pozisyondu.

JEREMAIN LENS GETİRDİ, SOW'A ATTIRDI

Kontraatak fırsatları aramayı sürdüren Fenerbahçe, 40. dakikada Trabzonspor'un korneri sonrası farkı 2'ye çıkardı.

Hızlı gelişen atakta, Fernandao'nun uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens, Ogenyi Onazi'yi ekarte ederek hızla ceza alanına girdi ve pasını kale ağzına gönderdi. Altıpas önünde topla buluşan Moussa Sow bekletmeden yaptığı vuruşu ile meşin yuvarlağı Onur Kıvrak'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı ve skoru 2-0'a getirdi.

Golün ardından Fenerbahçe, oyunun kontrolünü sağlayarak ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

FENERBAHÇE, AYNI TAKTİKLE DEVAM ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının başında taraftarlar tarafından tepki gören Ogenyi Onazi'yi oyundan alarak yerine Yusuf Yazıcı'yı sürdü.

Fenerbahçe takımı, ilk yarıdaki oyun planını değiştirmeden ikinci yarıda da devam ettirdi. Fakat Fenerbahçeli oyuncular, Trabzonspor'un daha az gelmesi ve savunmada eksik yakalanması nedeniyle arka arkaya net pozisyonlar yaklamaya başladı.

JEREMAIN LENS, KENDİ GETİRDİ, KENDİ ATTI: 3-0

Jeremain Lens odağında gelişen pozisyonlarda Fenerbahçe, Fernandao ile net fırsatlardan yararlanamadı. 61. dakikada Moussa Sow ile kaçan %100'lük gol fırsatının ardından Jeremain Lens, 67. dakikada kendi getirdiği topta çok sert bir vuruş yaptı ve Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

SON 20 DAKİKADA TEMPO ÇOK DÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, skor 3-0'a geldikten sonra Alper Potuk ve Moussa Sow'u oyundan alarak, yerlerine Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

Oyunun temposu dakikalar geçtikçe düşmeye başladı ve Fenerbahçeli oyuncular aralarında paslaşarak dakikaları erittiler. Trabzonspor ise 1 kişi eksik olmanın dezavantajıyla birlikte direncini yitirdi. Trabzonspor, 75'ten sonra Mehmet Ekici ile iki kez Fenerbahçe kalesine gelse de, bu pozisyonlarda top çerçeveyi bulmadı ve skor değişmedi.

Dick Advocaat, maçın normal süresinin son 5 dakikasında Jeremain Lens'ı oyundan alıp Salih Uçan'ı dahil ederek son değişiklik hakkını kullandı.