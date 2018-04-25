Trabzonspor'da Önder Bülbüloğlu, FIFA'da temaslarda bulundu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bülbüloğlu'nun İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi'ne giderek şike davasıyla ilgili görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Önder Bülbüloğlu'nun FIFA Genel Merkezi'nin karşısında nöbet tutan bordo-mavili taraftarlarla da sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülbüloğlu, "Kulüp olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Dosyamız şu anda FIFA'da. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye'de temiz futbolu özleyen bir camia var." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbüloğlu, Trabzonspor taraftarlarının FIFA Genel Merkezi'nin önünde yaptığı eyleme de dikkati çekerek, "Taraftarlarımız mücadelemizde güçlü ve kararlı. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.