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Trabzonspor'da Önder Bülbüloğlu, FIFA'da temaslarda bulundu

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu'nun, FIFA'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,  Bülbüloğlu'nun İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi'ne giderek  şike davasıyla ilgili görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Önder Bülbüloğlu'nun FIFA Genel Merkezi'nin karşısında nöbet tutan  bordo-mavili taraftarlarla da sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülbüloğlu, "Kulüp olarak hukuk  mücadelemizi sürdüreceğiz. Dosyamız şu anda FIFA'da. Bir an önce sonuçlanmasını  istiyoruz. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye'de temiz futbolu özleyen bir camia  var." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbüloğlu, Trabzonspor taraftarlarının FIFA Genel Merkezi'nin önünde  yaptığı eyleme de dikkati çekerek, "Taraftarlarımız mücadelemizde güçlü ve  kararlı. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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