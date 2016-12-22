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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

SPOR Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
 
 
24 Aralık Cumartesi:
 
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim) (Hüseyin Göçek)
 
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena) (Serkan Çınar)
 
 
25 Aralık Pazar:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi) (Cüneyt Çakır)
 
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (Halil Umut Meler)
 
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs) (Ümit Öztürk)
 
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) (Fırat Aydınus)
 
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena) (Halisk Özkahya)
 
 
26 Aralık Pazartesi:
 
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) (Mete Kalkavan)
 
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) (Ali Palabıyık)

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