Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

CLK'dan elektrikte indirim açıklaması

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Bakal: 9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yılda, 2 bin 400 kilovatsaate kadar indi. Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz, bu durum beraberinde elektriği de ucuzlatıyor.