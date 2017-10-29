Trabzonspor - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu zorlu mücadeleyi STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde 13 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

Fernando ve Serdar ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi Fernando Reges ve Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde daha önce üçer kez sarı kart çıkartılan Fernando ve Serdar Aziz, Trabzonspor maçında da sarı kart görmeleri halinde, 11. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Ligin ilk 9 haftasında 9 puan toplayarak haftaya 14. sırada giren Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, kötü gidişini durdurarak moral bulmayı hedefliyor.

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Çalımbay ile ligde ikinci kez

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak.

Deneyimli teknik adam yönetiminde ligde ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ise hafta içinde TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor'u rakip sahada 6-0 yenen bordo-mavililer, Çalımbay ile ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Takımda 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalı oyuncular Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımda forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye'nin forma giymesi bekleniyor. Senegalli oyuncu, bu sezon ilk kez ligde 11'de sahaya çıkmış olacak.

Çalımbay'ın sol kanatta Mas'ın yokluğunda Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinde Uğur Demirok, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı, N'Doye

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Selçuk, Fernando, Ndiaye, Tolga, Feghouli, Gomis