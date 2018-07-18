Trabzonspor Kana-Bıyık için masaya oturdu
Trabzonspor, 29 yaşındaki Kamerunlu stoper Jean-Armel Kana-Bıyık için Kayserispor ile masaya oturdu.
Trabzonspor, Kayserispor ile savunma oyuncusu Jean-Armel Kana-Bıyık için masaya oturdu.
Kana-Bıyık ile transfer konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un, Kayserispor'u makul bir fiyata indirmek için çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Kayserispor'un, 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden aşağı düşmediği fakat görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Kayserispor'un 2016 yazında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Toulouse'dan transfer olan Kana-Bıyık, Süper Lig'de çıktığı 57 maçta forma giydi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.