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Trabzonspor Kana-Bıyık için masaya oturdu

Trabzonspor, 29 yaşındaki Kamerunlu stoper Jean-Armel Kana-Bıyık için Kayserispor ile masaya oturdu.

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Trabzonspor, Kayserispor ile savunma oyuncusu Jean-Armel Kana-Bıyık için masaya oturdu.

Kana-Bıyık ile transfer konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un, Kayserispor'u makul bir fiyata indirmek için çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Kayserispor'un, 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden aşağı düşmediği fakat görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Kayserispor'un 2016 yazında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Toulouse'dan transfer olan Kana-Bıyık, Süper Lig'de çıktığı 57 maçta forma giydi.

(Sporx)

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