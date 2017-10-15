Trabzonspor: 1 Akhisarspor: 6

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 6-1 mağlup etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol konuk ekip Akhisarspor'dan geldi. 8. dakikada

Durica'nın büyük hatasında topla buluşan Serginho takımını 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada konuk takım 2. golü buldu. Trabzonspor'da Mustafa Akbaş topu kendi ağlarına gönderdi.

İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken 45+1. dakikada sahneye çıkan Larsson farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

Yanal istifa tezahüratı

Akhisarspor'un 3. golünün ardından Trabzonspor taraftarı teknik direktör Ersun Yanal aleyhinde 'Ersun istifa' tezahüratı yaptı.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Trabzonspor farkı kapatmak için 2. yarıya hızlı başladı. 50. dakikada Abdülkadir Ömür Akhisar filelerini havalandırarak skoru 3-1'e getirdi. Trabzonspor bu golle ümitlense de 52. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla Akhisarspor penaltı kazandı. 53. dakikada penaltı atışını Trabzonspor'un eski oyuncusu Paulo Henrique gole çevirdi ve farkı yeniden 3'e çıkardı. Henrique 64'te bir kez daha sahne aldı ve aşırtma bir vuruşla topu Onur Kıvrak'ın üzerinden filelere yolladı: 1-5. Brezilyalı futbolcu eski takımına attığı 2. golden sonra sevinmezken, Trabzonspor taraftarı eski futbolcusunu alkışladı. 90. dakikada sahneye çıkan bir başka eski Trabzonsporlu Kadir Keleş maça son dakikayı koyan isim oldu: 1-6.

Başka gol olmayınca Trabzonspor sahasında tarihi bir hezimet alırken, Akhisarspor bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti imza attı.

Bu sonuçla Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor 9 puanda kaldı.