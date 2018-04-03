Trabzonspor 1 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.

Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.