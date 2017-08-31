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Trabzonspor 2 aydır Sosa ve Serdar Taşçı'yla uğraşıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arjantinli 10 numara Jose Sosa'yı ve Serdar Taşçı'yı bekliyor...

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Tecrübeli teknik adam, yönetimin transferi için yoğun uğraş verdiği Tangocu yıldızın transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Yanal'ın yönetime, "Sosa bu ligi çok iyi tanıyor. Onu aldığımız taktirde önemli bir sorunumuzu halledeceğiz. Junuzovic ve Sissoko bizim için risk. Sosa ise bize kesinlikle katkı sağlayacaktır. Onun transferi çok şeyleri değiştirir" açıklamasını yaptı. Bu sözler üzerine Trabzonspor Yönetimi, çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz Fırtınası, Milan'ın yıldızı Jose Sosa'yı kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için her yolu deniyor.

STOPER TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Karadeniz Fırtınası bir yandan da stoper arayışlarını sürdürüyor. Serdar Taşçı'nın transferi için bekleyişte olan Trabzonspor, Subotic ve Dragovic için de nabız yokluyor... Trabzonspor'da Durica'nın formsuzluğu sonrası Ersun Yanal stoper transferinin de bir an önce sonlandırılmasını istiyor. Bordo-Mavili taraftarlar da transferlerin bitmesini istiyor.

BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAK

Arjantinli Jose Sosa'nın transferi gerçekleşirse Trabzonspor sıkıntı çektiği orta sahada rahatlayacak. Tangocu kilit paslarıyla tanınıyor..

(Takvim)

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