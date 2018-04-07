Trabzonspor: 4 Kayserispor: 0

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz (2) kaydetti. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kalarak Avrupa yolunda büyük yara aldı.

Kayserispor iki maçta 9 gol yedi

Karedeniz ekibi iç sahada oynadığı 14. maçta 8. galibiyetini elde ederken, Kayserispor ise kötü gidişini sürdürürken üst üste 3 yenilgisini alırken, deplasmandan 6. kez puansız döndü. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan sarı kırmızılılar iki maçta kalesinde 9 gol gördü.

Burak Yılmaz yarışı bırakmıyor

Trabzonspor'da ligde gol krallığı yarışında 20 golle Galatasaraylı Gomis'in ardından ikinci sırada yer alan Burak Yılmaz, Kayserispor karşısında fileleri iki kez havalandırarak gol sayısını 22'ye çıkarttı. Gomis'in ligde 26 golü bulunuyor.

Onazi sakatlandı

Kart cezası nedeniyle ligde geçen hafta Galatasaray karşısında forma giyemeyen Onazi ilk 11'de başladığı Kayserispor maçında da erken çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı oyuncu arka adelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Uğur Demirok'a bıraktı. Uğur'un oyuna girmesiyle maça stoperde başlayan Okay Yokuşlu orta sahaya geçti.

Mendes ve Okay cezalı

Kayserispor'da 30. dakikada Abdülkadir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Mendes cezalı duruma düştü. Ryan Mendes takımının ligde gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise 52. dakikada sarı kart gören gören Okay Yokuşlu, gelecek hafta Osmanlıspor'la yapılacak maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Abdülkadir ve Yusuf'tan Olcay Şahan'a cevap

Trabzonspor'da Olcay Şahan, Galatasaray yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada Olcay Şahan: "Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var. Bunun bedelini de bugün ödedik. Bu oyuncularımız tecrübe kazandı. Böyle büyük maçlarda takımda çok genç olursa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Maalesef bugün böyle oldu" sözleriyle Abdülkadir Ömür ve Okay yokuşlu'yu hedef gösterdiği gerekçesiyle büyük tepki çekmişti.

Kayserispor karşılaşmasında ise bordo mavili takımın genç oyuncuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 2 gol ve 2 asistle galibiyette başrolü oynadı.