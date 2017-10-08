Trabzonspor: 71 Beşiktaş Sompo Japan: 82
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Trabzonspor'u deplasmanda 82-71 mağlup etti. Son bölümde pota altında oldukça etkili olan Sertaç Şanlı 20 sayıyla Kartal'ı sırtlayan isim oldu.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezonun iddialı ekibi Beşiktaş Sompo Japan, Trabzonspor'u deplasmanda son periyottaki etkili oyunuyla 82-71 mağlup etti.
Özellikle son çeyrekte pota altında oldukça etkili olan Kartal'ın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, 20 sayı atarak karşılaşmaya damga vurdu.
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