Trabzonspor: 71 Beşiktaş Sompo Japan: 82 Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Trabzonspor'u deplasmanda 82-71 mağlup etti. Son bölümde pota altında oldukça etkili olan Sertaç Şanlı 20 sayıyla Kartal'ı sırtlayan isim oldu.