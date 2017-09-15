Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Trabzonspor, performansı ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

"Abdülkadir Ömür ile 2022’ye kadar sözleşme uzatıldı

Asbaşkanımız Çubukçu: “Altyapımıza büyük önem veriyoruz.”

Kulübümüz futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, futbolcumuz Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı.

Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini bunun da meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı. “Önce Yusuf Yazıcı ardından Abdülkadir Ömür’ü Türk futboluna kazandırdık” diyen Çubukçu, “Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer futbolcularımıza da ışık olacaktır. Onlar da ‘Bir gün ben de Trabzonspor’da oynayacağım’ düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Evet, herkes Yusuf’u ve Abdülkadir’i konuşuyor. Ama şu iyi bilinsin ki gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız” diye konuştu. Trabzon’un futbolcu yetiştirme anlamında geçmişte Türkiye’ye örnek olduğunu da kaydeden Çubukçu, “Altyapımız yeniden o eski günlere geri dönüyor artık” şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür ise, Trabzonspor’a gönülden bağlı olduğunu belirterek, “Başkanımıza, Asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte 50. Yılımızda güzel bir takım olduk. Trabzonspor’un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben Trabzonspor’a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz” dedi."