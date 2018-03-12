Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Okay Yokuşlu, 83. dakikada Burak Yılmaz ve 85. dakikada Dame N'Doye kaydetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'un tek golünü 90+3. dakikada Soner attı. Ev sahibi ekipte 90. dakikada Serginho kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'deki puanını 39'a çıkardı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ile gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trabzonspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaki Beşiktaş maçına göre 4 değişiklikle çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Tomas Hubocan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jan Durica, Abdülkadir Ömür ve Dame N'Doye'un yerine Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında forma şansı buldu.

SESSİZLİĞİ BOZAN GOL İLK YARININ SONUNDA GELDİ

Mücadelenin ilk 20 dakikası düşük tempoda geçerken, iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı bulamadı. Trabzonspor 29. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasına açılan orta sonrasında Yusuf Yazıcı rövaşata denedi. Yusuf'un vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

Bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında bir korner kazandı. Ceza sahasına açılan ortada Okay Yokuşlu yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Trabzonspor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR SON 10 DAKİKADA SONUCA GİTTİ

Trabzonspor, ikinci yarıda da daha çok topla oynayan taraf oldu. Bordo-mavili ekip 83. dakikada etkili bir hücum geliştirdi. Sağ kanattan aldığı topla ilerleyen Burak Yılmaz, ceza sahasına girdi. Burak daha sonra yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bordo-mavili ekip 83. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden kısa bir süre sonra Trabzonspor, üçüncü golü de buldu. Konuk ekip sağ kanattan yine Burak Yılmaz ile hücuma çıktı. Burak ceza sahasına girdikten sonra ters kanattan gelen Dame Ndoye'ye topu havalandırdı. Ndoye topun gelişine etkili bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti. Trabzonspor, 85. dakikada bu golle skoru 3-0'a getirdi.

Akhisarspor'da 90+1. dakikada Serginho kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1. dakikada ev sahibi ekip Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan süresinde başka bir gol olmadı. Trabzonspor, 90 dakika sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.