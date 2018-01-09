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Trabzonspor, Akhmat Grozny'de oynayan Wilker Angel'i istiyor

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Grozny'de oynayan Wilker Angel ile ilgileniyor.

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Rıza Çalımbay, Akhmat Grozny'de top koşturan Wilker Angel'i istediğini yönetime iletti. Venezuelalı futbolcu; sağ bek, stoper ve ön libero da oynayabiliyor. 

LİGİN ikinci yarısına bir stoper alarak başlamak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Akhmat Grozny'de forma giyen VVilker Angel'i gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Venezuelalı oyuncunun; sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayabildiği öğrenildi. 

Bu sezon Akhmat'ta toplam 19 maça çıkan Angel, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 kez sarı kart gördü. 1.88 boyundaki Güney Amerikalı futbolcunun yaşının 24 olması da Rıza Çalımbay'ı cezbeden başka bir özellik. Angel, Venezuela milli formasını da 17 kez giydi ve 1 kere ağları sarstı.

(Akşam)

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