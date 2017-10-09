Trabzonspor Al Sadd ile kardeş kulüp oldu

El Sadd Kulübü, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve kafilede yer alan davetlilere bir restoranda yemek verdi. Yemeğin ardından yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ile davetliler horon oynadı. El Sadd yetkilileri de horonu görüntüleyerek keyifle izlediler.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “3 gündür Katar’dayız. Katar’da Al Sadd kulübü yetkilileri bizi olağanüstü misafir ettiler. Dün de dostluk maçımızı yaptık. Trabzon’da stadımızın açılısına Katar Emiri de gelmişti. Bizim için Katar-Türkiye dostluğu önemli. Bu dostluğun içerisine bir şey daha ilave etmek istiyoruz. Trabzonspor ile Al Sadd takımı kardeş kulüp ilan ediyoruz. Aralık ayında Milli takım arası var. Al Sadd Kulübü'nü de eğer onlara uygunsa Trabzon’a davet ediyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Trabzonspor ve Türkiye adına buraya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Al Sadd Kulübü Ceo’su Turki Al Ali ise bordo-mavili kafileye teşekkür ederek, “Umarım Katar ziyaretinden keyif almışsınızdır. Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki bu dostluk umarız güzel yerlere devam eder” diye konuştu.