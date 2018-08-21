Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet bayramlaştı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ile izinli olan Burak Yılmaz katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür salonda, Mustafa Akbaş ve yeni transfer Zeki Yavru ise sahada ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, antrenmanda yarı sahada kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada Burak Yılmaz'ın çocuğunun doğum günü dolayısıyla izinli olduğu belirtildi.