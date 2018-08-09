Trabzonspor, Anthony Nwankaeme transferi için pazarlıklarını sürdürüyor

TRANSFERDE önceliği savunma hattına veren Trabzonspor’dan sürpriz atak. Sık sık sakatlanan Burak Yılmaz ve son Cagliari maçında penaltı attırılmadığı için tavır yapan Hugo Rodallega’ya alternatif olacak bir golcü arayan Bordo-Mavililer’in Hapoel Beer Sheva’da forma giyen Anthony Nwankaeme için düğmeye bastığı belirlendi. Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Nijeryalı golcü için İsrail temsilcisinin kapısını çalarken, bonservis pazarlıklarının devam ettiği öğrenildi. Beer Sheva’nın bir yıllık daha sözleşmesi olan Nwankaeme için 2 milyon euro talep ettiği Trabzonspor’un ise bu rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı kaydedildi. 29 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu geçen sezon çıktığı 33 maçta 14 gol attı.