Trabzonspor Aykut Demir'in sözleşmesini tek taraflı feshetti

Trabzonspor’un konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir."