Trabzonspor Aykut Demir'in sözleşmesini tek taraflı feshetti
Trabzonspor, Aykut Demir'le sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.
Trabzonspor’un konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir."
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