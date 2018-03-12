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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akhisarspor maçının ardından camianın içerisinde bulunduğu durum hakkında açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından kulübün içerisinde bulunduğu durum hakkında konuştu.
 
A Spor'a kısa bir açıklama yapan Muharrem Usta, eski yönetimlere bir çağrıda bulunurken, camiaya da bir söz verdi.
 
İşte Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın maç sonundaki açıklamaları...
 
''Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık.''
 
''Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın.''
 
USTA: ''HERKES KENDİ BORCUNU KAPATSIN''
 
''Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım.'' (Sporx)

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