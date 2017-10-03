Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: Yusuf ve Abdülkadir için teklifler var

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada ''İlk 7 haftada Anadolu'yu besledik ama takım bundan sonrası için bize çok iyi ışık veriyor'' dedi.

İlk 7 haftayı değerlendiren muharrem usta, ''Puan tablosunda şu anki durumumuz tatminkar değil. Özellikle İstanbul'da zor deplasmanlara çıktık ve bu maçları genel anlamda iyi şekilde noktaladık. İlk 7 haftada özellikle Anadolu maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Milli takım arasından sonraki periyodun ise artık seri galibiyetlere başlama zamanı olduğunu" belirtti.

"YUSUF VE ABDULKADİR İÇİN TEKLİFLER..."

Türkiye'de yerli oyuncuların tartışıldığı dönemde Yusuf gibi rol model olacak bir oyuncuyu çıkartırken yakın zamanda bir diğeri olan Abdülkadir'i de Türk futboluna kazandırdıklarını belirten Muharrem Usta "Her ikisi de sezon sonuna kadar bizimle, şu an için onları satma gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Yusuf ve Abdülkadir'in terbiyeli ve kolay şımarmayacak karakterlere sahip olduğuna vurgu yapan usta "Yusuf için Avrupa'dan 3 kulüp çok ciddi şekilde bastırıyor. Abdülkadir içinde Avrupa kulüpleri bizden randevu istiyorlar ama onlar yolun başında"dedi.

Savunmada zaafları olduğuna da dikkat çeken Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta "Savunmada zaafiyet yaşadığımız ortada. Milli takım arasında tüm teknik kadro bu zaafı ortadan kaldırmak adına yoğun bir çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.